Du football féminin à la Super Ligue, en passant par les cas Sergio Ramos et Gareth Bale… Florentino Perez a balayé toute l’actualité du Real Madrid, jeudi soir dans l’émission de radio El Transistor, sur Onda Cero. En bons Français, certains sujets nous intéressent plus que d’autres. Ainsi, le patron de la Maison Blanche est revenu sur le second départ de Zinédine Zidane, remplacé par le revenant Carlo Ancelotti sur le banc madrilène.

« Je me suis battu pour qu’il reste », a lancé Perez, qui a assuré par ailleurs ne pas avoir lu la lettre d’adieux un brin acerbe de Zizou que, selon lui, ce dernier n’a pas écrit…. « Il a été une légende pour le Real Madrid et il a la reconnaissance de tous. Il rêve d’être le sélectionneur de l’équipe de France et c’est sûr qu’il y parviendra. »

⚪️ Florentino Pérez, en @ElTransistorOC



🗣️ "Le dijimos a @SergioRamos que tenía un plazo y él lo admitió. Le quiero como a un hijo y le deseo que vuelva"



📩 "No he leído la carta de Zidane porque ese no es él, alguien se lo escribió. Quiero que vuelva algún día"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/9OhtV98m1T — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 24, 2021

Le président du Real a aussi évoqué l'avenir de Raphaël Varane, susceptible de quitter la capitale espagnole à un an du terme de son contrat, et auquel il a donné rendez-vous après l’Euro. « Nous n’avons pas reçu d’offre. C’est un gentleman et s’il veut partir, il le dira. »

Enfin, bien sûr, le cas Mbappé, qui finira peut-être par jouer chez les Merengue avant la fin de sa carrière. « Je sais ce que veulent les socios du Real Madrid. Ils connaissent ma politique de mélange entre les meilleurs joueurs et les jeunes. Je ne veux pas parler d’un joueur qui n’est pas à nous. Les gens me font confiance et Mbappé est un grand joueur. » Débrouillez-vous avec ça.