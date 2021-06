Enzo Zidane va découvrir la Ligue 2 française à Rodez, la ville natale de sa mère. — Fabrice Coffrini / AFP

Qu’il le veuille ou pas, il sera l’une des attractions du prochain championnat de Ligue 2, s’il accroche du temps de jeu. Enzo Zidane s’est engagé avec le Rodez Aveyron Football (RAF) pour une saison. Le milieu de terrain de 26 ans, fils aîné de Zinédine, portera le numéro 5, celui de son père lorsqu’il brillait parmi les Galactiques du Real Madrid.

Le RAF a le privilège de vous annoncer l'arrivée de 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 sous les couleurs Sang & Or 🔥



Âgé de 26 ans, il a principalement évolué en première et deuxième division espagnole 🇪🇸



Bienvenue Enzo ❤️💛



Plus d'infos ➡️ https://t.co/uXjMRjz3E3 pic.twitter.com/4c0GyPAEgX — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) June 9, 2021

Le parcours d’Enzo est plus chaotique. Formé dans la Maison Blanche dès 2004, il y a essentiellement évolué en réserve, avec la Castilla. Le grand frère du gardien de but Luca a ensuite bourlingué depuis 2017 au Deportivo Alavés (L2 espagnole), à Lausanne (L1 suisse), au Rayo Majadahonda (L2 espagnole), à Aves (L1 portugaise) et enfin à Almeria (L2 espagnole).

Le RAF sera donc le premier club français d’Enzo, qui ne débarque pourtant pas en terre inconnue : sa mère Véronique est née dans la préfecture de l’Aveyron, où la famille Zidane garde de solides attaches. En 2012, Zizou est même devenu actionnaire du club, 15e de la dernière saison de L2.