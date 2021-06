L'ancien joueur du Stade Rennais, du VAFC et de l'OL Gaël Danic a ouvert un complexe de padel, à Bruz, près de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

L’ancien footballeur pro Gaël Danic a créé un complexe de padel qui ouvre ce mercredi à Bruz, près de Rennes.

Formé au Stade Rennais, le natif de Vannes a bouclé sa carrière à Saint-Malo à 39 ans avant de se lancer dans l’aventure du padel.

Ce sport de raquette est très populaire en Espagne et gagne en notoriété en France, grâce à son côté ludique.

Les habitués du soccer de Bruz auront noté la différence. Depuis quelques semaines, le hangar qui abritait trois terrains de foot en salle s’est doté d’un imposant panneau installé sur la façade où l’on peut lire : « Breizh Padel ». A l’intérieur, les cages de foot ont laissé place à cinq terrains de padel, un sport de raquette très populaire en Espagne​ et qui espère bien conquérir la France. Ce projet est né dans l’esprit d’un homme bien connu dans le monde du football français. Formé au Stade Rennais, Gaël Danic a disputé près de 600 matchs en pro, dont 400 en Ligue 1.

Passé par Valenciennes, Lyon, Guingamp, Lorient ou encore Bastia, le milieu de terrain de 39 ans a terminé sa carrière par une ultime pige à Saint-Malo (National 2) tronquée par la suspension des championnats amateurs en raison du Covid-19. Le 16 février, Gaël Danic a peut-être joué son dernier match lors de l’élimination en Coupe de France face à Saint-Brieuc. Moins de quatre mois plus tard, le tout jeune retraité a trouvé un nouveau sport : le padel. « C’est un sport très ludique et accessible à tout le monde. C’est un mélange de tennis, de badminton et de squash où il faut jouer avec sa tête. C’est un jeu très addictif », résume l’ancien milieu offensif.

Il a découvert le padel avec Nolan Roux et Rio Mavuba

Ce sport pratiqué par plus d’un million d’Espagnols, Gaël Danic l’a découvert il y a dix ans, quand il évoluait à Valenciennes. « J’habitais à Lille et j’étais voisin de Nolan Roux. On allait jouer avec Florent Balmont et Rio Mavuba (les trois évoluaient alors au Losc) dans une des premières salles de padel en France. A l’époque, personne ne connaissait. Nous, on adorait ça ! », résume le natif de Vannes. Sport spectaculaire, le padel se joue en double sur un terrain entouré de cloisons où les rebonds sont autorisés, comme au squash. Associé à Gwen Jarnot, un vieil ami à lui, Gaël Danic a décidé de s’installer à Rennes, d’où est originaire sa femme et où il a vécu toute son adolescence. Quelques terrains existent déjà mais pas dans cette partie sud de la capitale bretonne.

Ce mercredi, le gaucher va profiter de la réouverture nationale des salles de sport pour ouvrir son complexe de padel pour la première fois. Et à voir les réservations qui s’accumulent, la demande est là. Son site Web ayant un peu de retard à l’allumage, c’est même Gaël Danic lui-même qui prend les réservations. « Je suis à fond dans ce projet ! Depuis que j’ai intégré le centre de formation du Stade Rennais quand j’avais 13 ans, je suis conditionné par l’adrénaline. Mais j’ai toujours pensé à l’après-carrière. Je voulais faire quelque chose rapidement, pour ne pas cogiter ». Lui qui a gagné l’Euro 2000 des moins de 18 ans avec Philippe Mexès et Djibril Cissé se voit parfaitement dans ce rôle d’accueil. « J’aime bien discuter, échanger. Ce que je veux, c’est que les gens viennent ici pour se détendre, penser à autre chose ». Si le cœur vous en dit, vous pourrez même défier l’ancien milieu de terrain. Mais on vous prévient, il déteste perdre ! « J’ai toujours été comme ça », glisse-t-il dans un sourire. Il y a des choses qui ne changent pas.