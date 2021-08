Les débuts de Peter Bosz à la tête de l’OL ont des allures de calvaire. A l’image de Monaco et de Lille, défaits à Lorient et contre Nice ce week-end, les Lyonnais ont pris une leçon de football à Angers avec, à la clé, une rouste sans appel (3-0). Après un match nul inaugural à domicile contre Brest (1-1), les Lyonnais, réduits à dix à l’heure de jeu après l’expulsion de Maxwel Cornet pour un deuxième jaune, ont sombré au stade Raymond Kopa.

Boufal (20e) a ouvert le score pour le SCO avant que Marcelo n’inscrive un but contre son camp de toute beauté (53e, csc) et que le jeune Ounahi, qui a marqué au bout de sa 2e minute de jeu en Ligue 1, ne plante le dernier clou au cercueil lyonnais. Après deux journées, les Lyonnais pointent à la 17e place de Ligue 1 et comptent déjà cinq longueurs de retard sur le PSG​. Après le rencontre, au micro de Prime Vidéo, Anthony Lopes a exhorté ses coéquipiers à faire un carton plein d’ici à la fin du mois d’août.

« Il va falloir relever la tête, ça fait deux matchs et il va falloir prendre trois points dimanche prochain parce que là ça devient urgent, a mis en garde le Portugais. C’est un début de saison raté. Il reste deux matchs dans ce mois d’août, il va falloir faire carton plein et trouver des solutions parce que si on en prend trois, c’est qu’il faut qu’on donne plus sur le terrain et qu’on montre plus de caractère et d’envie. » Seule consolation pour les Gones : Monaco et Lille, respectivement 15e et 18e de L1 après deux journées, ont aussi eu un retard à l’allumage.