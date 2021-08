On souhaite bien du courage à Nasser Al-Khelaïfi après ça ! Toujours en pleines négociations avec le clan Mbappé pour la prolongation de contrat du champion du monde tricolore, le président du PSG a dû avaler sa tisane de travers en entendant le Parc des Princes infliger une bronca du tonnerre à Kylian Mbappé au moment où son image est apparue sur les écrans géants, ce samedi.

Cela tranche considérablement avec l’ambiance générale à la Porte d’Auteuil à l’occasion du match entre le PSG et Strasbourg, avec la folle présentation de Leo Messi et des quatre autres recrues de luxe Wijnaldum, Ramos, Hakimi et Donnarruma.

Cet épisode fait suite aux déclarations de NAK en marge de la présentation de Messi aux médias, jeudi dernier, quand celui-ci avait envoyé un message fort à Mbappé, lui rappelant qu’après avoir réclamé un recrutement ambitieux et un projet de jeu solide autour de lui, il n’avait désormais plus d’excuse pour ne pas prolonger. Pas besoin de mettre de conditionnel pour dire que le joueur risque de très, très mal prendre ces sifflets du Parc.