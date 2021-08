Partira, partira pas ? Maintenant que le dossier Lionel Messi est clos, celui concernant l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain​ reprend un peu de lumière. A quelques semaines de la fin du mercato estival, on ne sait pas bien si l’attaquant français va rester, être vendu, ou rester et partir libre l’année prochaine. Pour Mauricio Pochettino, interrogé sur l’avenir de son joueur en conférence de presse, c’est très clair : « Kylian est notre joueur et il continuera de l’être, il n’y a rien d’autre à dire. »

L’entraîneur argentin du PSG a en revanche refusé de commenter la prise de parole de Nasser Al-Khelaïfi sur Mbappé lors de la présentation de Lionel Messi, mercredi. « Je ne commente rien de ce que dit mon président, c’est mon supérieur. Ce n’est pas à moi de commenter ses déclarations. » Malin, le Poche.