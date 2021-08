Au moment où les Jeux olympiques de Tokyo passaient le flambeau à Paris-2024, et alors qu’au service des sports de 20 Minutes on dansait la gavotte en imaginant souffler un peu après ces trois semaines au taquet, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG nous ont rappelé que le sport déteste le vide et nous ont embarqués avec eux dans le tourbillon Lionel Messi. Entre l’annonce officielle du divorce entre l’Argentin et le Barça, le 5 août, et la présentation du joueur aux médias dans l’auditorium du Parc des Princes, le 11, six jours de pure folie se sont enchaînés et ont changé à jamais la face de notre bonne vieille Farmers League. Il était donc hors de question que Zone Mixte fasse l’économie de ce récit aussi lunaire que palpitant.

Le concept ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Jeux olympiques, Euro de foot, Tour de France, Ligue 1, Ligue des champions, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise et, surtout, une bonne dose d’humour, pour décrypter l’actu du moment. Car, oui, ça reste du sport, on se détend.

Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).