PSG - Strasbourg EN DIRECT : Déjà une ambiance de feu au Parc... La présentation des recrues va commencer... Suivez cette soirée très spéciale en live avec nous

20h02 : Impossible de ne pas faire le lien avec la situation de Neymar à l’époque où le Brésilien voulait se faire la malle. Bon, ce n’est pas non plus comparable, Neymar avait pris bien plus cher à l’époque, mais il avait fallu beaucoup de temps pour que les relations se normalisent. Si Mbappé reste au PSG cette saison, ça va être un peu la même.