Messi vaut bien un pari. Comme en 2017 avec l’arrivée surprise de Neymar au PSG, certains supporters du club de la capitale se sont lancé des paris un peu fous au cas où Leo Messi rejoindrait Paris cet été. Mais cette fois-ci, pas de descente des Champs Elysées à poil sur un scooter. Non, cette année, le youtubeur Doumé Sama, ancien prof d’EPS devenu créateur de vidéos de sport sur les internets, a opté pour un pari très, très sportif.

En répondant à un tweet de nos confrères de Footmercato, celui-ci a en effet promis qu’il ferait le trajet Marseille-Paris balle au pied si la star argentine débarquait dans la capitale. Sûr que ça ne se fera pas, celui qui a déjà lancé quelques défis en vidéo à des footballeurs pros (Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang) se voulait assez serein. Jusqu’au moment où il a bien fallu se rendre à l’évidence : Messi a signé au PSG, il était alors temps d’honorer sa parole. Ainsi, après un périple de huit jours, Doumé Sama et son pote Alex sont arrivés (rincés) devant le Parc des Princes. Pour 20 Minutes, il a accepté de revenir sur cette aventure un peu folle qu’il n’est pas près d’oublier.

Je fais Marseille-Paris en conduite de balle pour venir le voir jouer au Parc. https://t.co/H2BLn79B7y — Boumé さま 🌖🌍 (@BoumeSama) August 5, 2021

Qu’est-ce que tu te dis en voyant ta photo apparaître sur les tweets du compte officiel du PSG ?

C’est n’importe quoi ! Il y a quatre jours, le PSG annonçait Leo Messi, là ils annoncent Boumé sur leur compte Twitter, c’est complètement lunaire (rires) !

Quand tu lances ce pari, tu ne crois absolument pas que Messi va signer, on est d’accord ?

Ouais je confirme (rires) ! Pour moi c’était un énième coup de pression, une énième tentative de la part de Messi de renégocier une revalorisation salariale avec le Barça. Je pensais aussi que l’un des acteurs de ce dossier allait céder du terrain à l’autre, que ce soit la Liga, le Barça ou le clan Messi, et que tout allait rentrer dans l’ordre. Au final je n’ai pas réfléchi quand j’ai lancé ce pari vu que j’étais persuadé que ça ne se ferait pas.

Et quand ça se fait, qu’est-ce qui domine ? L’excitation de savoir que Messi va jouer au PSG ou plutôt le côté « mince, va vraiment falloir que je me tape Marseille-Paris à pied » ?

On va dire que c’est une sensation douce-amère. Douce parce que c’est un bonheur incroyable de voir Messi signer à Paris et amère parce qu’effectivement, sur le coup, je me suis dit « merde, je vais devoir faire le trajet à pied ! ».

A quel moment tu te dis que tu n’as plus le choix ?

A partir du moment où j’ai vu Messi au Bourget avec le tee-shirt « Ici c’est Paris », je me suis dit « bon ben let’s go ! ». Comme je n’avais jamais marché sur une si longue distance en un temps aussi court, je suis allé voir un spécialiste qui s’appelle YaniSport sur Instagram [un moniteur d’entraînements physiques, comme il se décrit sur Insta] et qui m’a donné pas mal de conseils essentiels pour pouvoir réaliser l’aventure en toute sécurité. Au départ je voulais surtout savoir si c’était réalisable. Il m’a expliqué que ce serait jouable si je le faisais en mettant en place un système de bonus. En gros, les abonnés me lançaient des petits défis, genre jongler sur un kilomètre sans faire tomber le ballon ou faire un tour du monde tous les 50m sur un kilomètre, et si je réussissais, je gagnais le droit de faire 20 à 30 minutes de trajet en voiture. Bref, après j’ai appelé Décathlon pour voir s’ils étaient chauds à me conseiller et m’équiper, puisque je n’avais aucune idée de ce qu’il fallait comme matos pour une telle marche. Une fois équipé, j’ai pris les billets de train pour Marseille et je suis parti avec mon pote Alex qui m’a accompagné de bout en bout.

Lionel Messi - Francois Mori/AP/SIPA

T’es parti d’où à Marseille ? T’avais le maillot de Paris sur le dos ?

Je suis parti du Vieux Port. J’ai fait l’intro de ma vidéo depuis Notre-Dame de la Garde avec le maillot de Paname sur le dos mais après je l’ai enlevé vu que je suis allé manger un morceau en ville avant le départ et que je voulais éviter d’avoir le maillot de Paname sur le dos au milieu du Vieux Port (rires) !

On est d’accord que tu n’as pas fait Marseille-Paris en intégralité en marchant ?

Non, non ! En full à pieds, on m’a dit que ça m’aurait pris douze jours. Du coup j’ai opté pour faire des étapes, mais je faisais quand même entre 50 et 70 km par jour, c’est pas mal. Je faisais entre douze et quatorze heures de marche par jour et le reste du temps était consacré au repos et à la récupération. Durant la journée ma communauté m’envoyait les défis et j’essayais d’en relever un par jour. A l’arrivée, avec ce système de défis, de bonus, j’ai réduit l’aventure de douze à huit jours. Mais j’avais la pression, il était hors de question de rater ces défis car je savais que derrière ça allait me permettre de souffler un peu et d’avancer en voiture. C’était mon épreuve de confort à moi on peut dire !

A aucun moment tu t’es dit « mais dans quoi je me suis lancé ? » ?

A un moment on a failli craquer avec tout l’équipement qu’on avait sur le dos, qui pesait très lourd, mais un de mes abonnés nous a proposé de nous venir en aide. Il est venu nous retrouver sur la route avec sa voiture, il nous a invités à manger et dormir chez lui, on a pu se doucher et reprendre des forces, c’était cool, et le lendemain il nous a redéposés et il nous a suivis en voiture avec les sacs dans son coffre. A l’arrivée, il nous laissait seuls pour faire nos journées de marche et il nous retrouvait à la fin de chaque étape. C’était bien parce qu’il était aussi là en cas de grosse galère, s’il nous manquait de l’eau ou des trucs comme ça.

Jamais été aussi heureux d’être a la gare de choisy le Roi 😂 pic.twitter.com/ejcbMXyqag — Boumé さま 🌖🌍 (@BoumeSama) August 18, 2021

La nuit vous dormiez dans une tente là où vous trouviez de la place pour vous poser ?

Tous les soirs on plantait la tente oui. Il nous est aussi arrivé de dormir dans la voiture, tous les trois entassés, quand il n’y avait pas moyen de mettre la tente quelque part. Mais j’ai préféré la tente, et de loin !

Vous n’avez jamais failli craquer et tout arrêter ?

Si, le deuxième jour je me suis blessé à l’épaule et je me suis dit que ça allait être compliqué de poursuivre avec les sacs sur le dos. Et sur la fin aussi il y a eu une journée compliquée. Déjà du fait de certains messages pas super sympas sur les réseaux sociaux, des gens qui nous trashaient parce qu’ils ne comprenaient pas qu’on avance aussi vite [rapport au système de bonus]. Ensuite j’ai pété la caméra donc plus possible de filmer quoi que ce soit. Heureusement que quelqu’un est venu nous en ramener une autre et on a pu poursuivre le tournage. Et toujours dans la même journée, je me suis fait électrocuter en voulant enjamber la clôture d’un enclos… A ce moment j’ai eu un gros coup de moins bien, j’avais l’impression que tous les éléments s’acharnaient, je ne prenais plus de plaisir à faire ça et je me suis demandé si ça valait vraiment le coup de s’acharner. Mais j’ai reçu énormément de messages de soutien sur les réseaux et ça m’a redonné énormément de force pour repartir de l’avant.

Le PSG était au courant de ce défi un peu dingue ?

Non je n’étais en contact avec eux à aucun moment, ils n’étaient pas au courant de mon pari. C’est simplement au moment où je suis arrivé devant le Parc, je venais d’acheter le maillot de Messi à la boutique et je répondais à une interview de vos confrères, qu’un membre du club est venu me voir pour me dire qu’on m’attendait devant le Parc. Ils m’ont offert un maillot, ils ont pris celui que je venais d’acheter pour essayer de le faire signer par Messi et on a pris des photos pour les mettre sur le compte du PSG.

Il te l’a signé finalement ?

Pas encore non, j’espère que ça pourra se faire pour boucler la boucle. Après je n’ai pas fait tout ça pour ça, ce n’est pas cette idée-là qui me faisait avancer. Si je ne l’ai pas, c’est pas grave.

Un immense 𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎 à toi, @BoumeSama ! ❤️💙



Pari relevé haut la main ! 👏👏👏 pic.twitter.com/BFzQnETjxs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2021

Sur la fin, ça a été dur ?

Ouais, il restait environ 5 ou 6 kilomètres, j’avançais balle au pied et là j’ai reçu comme un coup de couteau au niveau des adducteurs, c’était violent ! J’ai même cru que c’était mort. C’était mon corps qui me disait « gros, là t’es à la limite, si tu continues à pousser ça va péter ». Au final je me suis massé et j’ai pu terminer. Quand je suis arrivé au Parc je me suis écroulé direct sur le tapis rouge, j’étais cramé, complètement KO. KO mais heureux à l’idée que ce soit enfin terminé, je me dis que vais pouvoir rentrer chez moi retrouver ma femme, me doucher, dormir dans un vrai lit. Sur les derniers kilomètres, à chaque tournant on espérait apercevoir le Parc. Et quand on a vu Jean-Bouin puis le Parc apparaître au loin, c’était la libération !