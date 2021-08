Brest, c’est l’Argentine bébé ! Après avoir vu naître Gonzalo Higuain un jour de 10 décembre 1987, la cité du Ponant va-t-elle avoir droit d’assister en exclusivité mondiale aux premiers pas de Leo Messi en Ligue 1 ? Mauricio Pochettino n’a pas écarté cette hypothèse, expliquant qu’il réfléchissait encore avec son staff à l’éventualité de convoquer la Pulga pour le déplacement à Francis Le Blé vendredi.

« On est encore en phase de réflexion, on ne sait pas encore s’il sera dans le groupe ou non, a déclaré la Pochette en conférence de presse d’avant-match jeudi midi. Pour le reste, tout est positif concernant Leo, il y a une très bonne ambiance dans le groupe et il s’est adapté très rapidement. On est très heureux de la manière dont tout se passe jusqu’ici. »

Si l’ancien coach des Spurs décide de prendre Messi avec lui à Brest, cela trancherait nettement avec la politique qui est la sienne depuis le début de la préparation au sujet de la reprise des internationaux. Kylian Mbappé avait par exemple dû attendre 17 jours après sa reprise avant de pouvoir fouler la pelouse en match officiel (à Troyes pour le premier match de la saison). Ce qui est sûr, c’est qu’après une semaine d’entraînement seulement, la star argentine est apparue déjà affûtée et très en jambes, bluffant parfois ses propres coéquipiers lors des exercices avec ballon.

Les places s’arrachent comme des petits Kouign-amann

Pour le reste, il faudra attendre l’annonce du groupe (jeudi après-midi) pour savoir si oui ou non Leo Messi sera de la partie. Encore un peu de patience, donc. Dans le Finistère, la possible venue de l’ancien Barcelonais est dans toutes les têtes depuis plusieurs jours déjà. A tel point que plus une place n’est disponible à la billetterie du club depuis mercredi. Au marché noir, les places s’arrachent encore entre 80 et 150 euros.