« Il y a un an j’ai aidé Fabio Jakobsen à rester en vie. Aujourd’hui, je l’ai aidé à gagner. » L’hommage est signé Florian Senechal, son partenaire à la Deceuninck-Quick Step. Mercredi, il a mené son coéquipier belge vers le succès, sur la deuxième étape du Tour de Wallonie.

🇫🇷 Il y a 1 an j’ai aidé @FabioJakobsen à rester en vie.

Aujourd’hui je l’ai aidé à gagner.

J’éprouve de la fierté et du respect pour lui et sa famille.



🇬🇧 A year ago I helped Fabio to stay alive.

Today I helped him win.

I feel proud and send my respects to him & his family https://t.co/7KluDNjsFi