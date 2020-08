Victime d'une terrible chute lors de l’arrivée de la 1ère étape du Tour de Pologne le 5 août dernier, Fabio Jakobsen va mieux. Rentré chez lui après être sorti du coma artificiel dans lequel il avait été plongé compte tenu de l’extrême gravité de ses blessures ayant nécessité cinq heures d’opération à la tête, la semaine dernière, le champion des Pays-Bas a publié une lettre via son équipe Deceuninck-Quick Step dans laquelle il donne de ses nouvelles.

“Step by step I can slowly look to the future”

