Dylan Groenewegen a fini par sortir de son silence, jeudi après-midi, après avoir provoqué la très lourde chute de Fabio Jakobsen à l’arrivée de la première étape du Tour de Pologne​, dont il a été exclu. Le sprinteur de la Jumbo Visma a présenté ses excuses sur les réseaux.

« Je pense que c’est terrible ce qu’il s’est passé hier. Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis désolé pour Fabio et d’autres qui sont tombés ou ont été touchés. Pour le moment, la santé de Fabio est la chose la plus importante. Je pense à lui tout le temps », a écrit Groenewegen.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.