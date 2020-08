Fabio Jakobsen, ici le 5 juillet 2020, a été touché au crâne et au cerveau, lors de la terrible chute à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne. — /SIPA

Le pronostic vital est engagé pour le cycliste néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), victime d’une terrible chute mercredi sur la ligne d’arrivée à Katowice (sud) de la première étape du 77e Tour de Pologne, a déclaré la médecin de la course.

« L’état est très grave. Sa vie est directement menacée. Une perte de sang énorme et d’importantes blessures […] Il a perdu beaucoup de sang, mais on a réussi à l’intuber, ses voies respiratoires étaient libres. On lui a donné de l’oxygène, tous les médicaments nécessaires. Le cœur fonctionnait bien. Il n’a pas de blessure à la cage thoracique, c’est surtout le crâne et le cerveau », a déclaré Barbara Jerschina à la télévision polonaise Polsat Sport.

« Le patient est opéré par une équipe de médecins orthopédistes-chirurgiens maxillo-faciaux au service d’urgences. Son état est grave, il faut attendre. Le patient est intubé, ses fonctions respiratoires et cardiologiques sont efficaces », a déclaré, pour sa part, Tomasz Swierkot, le porte-parole de l’hôpital de Sosnowiec où a été transporté le coureur.

Un « comportement dangereux »

Le Néerlandais Dylan Groenewegen, à l’origine de la chute de Fabio Jakobsen, encourt, quant à lui, une sanction de la part de la commission disciplinaire de l’Union cycliste internationale (UCI). La fédération internationale a condamné « fermement le comportement dangereux » de Groenewegen qui a envoyé Jakobsen dans les barrières et provoqué une chute collective. Groenewegen, qui a franchi la ligne le premier, a ensuite été disqualifié par le jury des commissaires.

L’UCI a jugé le comportement de Groenewegen « inacceptable » et a déclaré saisir la commission disciplinaire « pour demander des sanctions à la mesure de la gravité des faits ».

Groenewegen, 27 ans, est l’un des meilleurs spécialistes actuels du sprint. Vainqueur de 4 étapes du Tour de France ces trois dernières années, il a prévu de participer cette saison au prochain Giro, dont le départ est fixé début octobre. Par le passé, d’autres sprinteurs ont déjà été sanctionnés pour avoir provoqué des chutes. Entre autres son compatriote Theo Bos qui avait été suspendu un mois en 2009 après s’en être pris au Sud-Africain Daryl Impey lors d’une étape du Tour de Turquie.