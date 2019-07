Vainqueur de sa première étape sur le Tour de France lundi à Albi, Wout Van Aert est passé du rire aux larmes, ce vendredi sur la Grande Boucle. Le Belge a violemment chuté lors du contre-la-montre ce vendredi autour de Pau​, en heurtant une barrière dans l’un des derniers virages du parcours. Il a été contraint à l’abandon.

Van Aert est resté au sol et n’a pu remonter sur son vélo pour finir un chrono qu’il avait, jusque-là, parfaitement négocié. Pris en charge par les secours, le coureur de la Jumbo-Visma a passé la ligne d’arrivée dans une ambulance. Selon un premier communiqué fourni par son équipe, Wout Van Aert, conscient, souffre de blessures à la jambe.

.@WoutvanAert unfortunately has to abandon the race after his crash. He is conscious and has a flesh wound at his right upper leg.