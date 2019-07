On y est. Alors que le peloton du Tour de France a entamé la haute montagne hier, c'est peut-être aujourd'hui, lors du contre-la-montre individuel, que les positions au classement général vont réellement bouger. Le chrono n'est pas très long, 27,2 km autour de Pau, mais cela devrait suffire à Geraint Thomas pour asseoir son autorité et se rapprocher grandement de Julian Alaphilippe. Lui prendra-t-il le maillot jaune dès aujourd'hui (1'12 les sépare) ? C'est très possible, et si ce n'est pas pour cette fois, ce sera sûrement pour demain, avec l'arrivée au sommet du Tourmalet. On va surveiller aussi les performances de Kruijswijk, Bernal, Fuglsang et bien sûr de Thibaut Pinot, qui n'a plus le droit de perdre trop de temps, après sa mésaventure sur la route d'Albi lundi.

>> Rendez-vous vers 15h30 pour suivre les favoris dans ce chrono qu'on attend tous avec impatience...