Existe-t-il une malédiction Ineos? Quelques mois seulement après avoir changé de sponsor (et de nom) l'ancienne équipe Sky pourrait vivre un cataclysme avant même le début du Tour de France. Engagé sur le Tour de Suisse, le vainqueur sortant de la grande boucle Geraint Thomas a chuté lourdement alors qu'il trainait en queue de peloton. Contusionné sur le haut du corps, le coureur gallois a été incapable de repartir et a donc abandonné, à trois semaines du début du Tour.

Selon son équipe, il était «conscient et a parlé à l'équipe après la chute avant d'être emmené à l'hopital pour y faire des examens ». La semaine passée, c'est l'autre leader d'Ineos, Chris Froome, qui avait du déclarer forfait pour le Tour (et la fin de saison) à la suite d'une vilaine chute au Dauphiné.

Sadly @GeraintThomas86 has been forced to abandon the #TourDeSuisse. He was alert and speaking to the team after the crash and will be taken to hospital for checks. Further updates to follow