Saison blanche pour Chris Froome qui n’a rien gagné cette année et ne pourra plus rien courir, a priori, avant l’an prochain. Le coureur britannique, gravement blessé après une chute mercredi à l’entraînement dans le Dauphiné, restera 48 heures en soins intensifs au CHU de Saint-Etienne, a-t-on appris jeudi de sources médicales.

Chris is in surgery at the moment to repair the multiple fractures, please keep him in your thoughts. I hope to be able to share a message from him tomorrow morning - MF