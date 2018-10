Tour de France: «Une seule personne aura la clim, et c'est Froome», Geraint Thomas a mal vécu la concurrence chez Sky

Christropher Froome et Geraint Thomas lors de la présentation du Tour de France 2019 à Paris. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

On a passé l'été à se demander qui était vraiment le leader de la team Sky sur le Tour de France, et on a visiblement pas été les seuls. Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle cette année pour l'équipe britannique devant son coéquipier Chris Froome a lui-même pas mal souffert de la rivalité entre les deux hommes, raconte-t-il dans une interview au Guardian.

Considéré comme leader de rechange, le Gallois assure avoir un peu mal vécu de ne pas avoir été mis au même niveau que Froome dans la hiérarchie de course. Un exemple? Lors du contre-la-montre par équipe, lorsque ses directeurs sportifs lui ont annoncé qu'en cas de crevaison, ses coéquipiers ne l'attendraient pas (et qu'il perdrait donc le tour).

« Sérieux les gars, vous pourriez ne pas m'attendre? »

« C'était un peu la merde, explique-t-il. Je me disais: "sérieux les gars, vous pourriez ne pas m'attendre?" J'étais frustré parce que je pensais aussi être un coureur protégé. Ce n'est sûrement pas une décision qu'ils (les directeurs sportifs) ont pris à la légère. J'ai dit ce que j'avais à dire et ils ont répondu: "non". Alors tu l'acceptes. Ça m'a fait mal, mais tu finis par oublier. »

Autre anecdote, pour le fun: le soir de l'étape de l'horrible étape des pavés, coupure d'électricité dans l'hôtel de la Sky au moment de mettre la clim dans toutes les chambres. Les boss de la Sky décident alors qu'il n'y aura la clim que pour une seule personne, Froome. Pour autant, aucun problème entre les deux hommes, qui sont toujours amis. Vivement le Tour 2019.