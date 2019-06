Inquiétude autour de Christopher Froome. Le leader de la team Ineos a chuté pendant la reconnaissance du contre-la-montre de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné auquel il participait. Son équipe Ineos​ a annoncé qu’il ne prendrait pas part au chrono de mercredi et qu’il a été transporté à l’hôpital.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH