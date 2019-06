Petite surprise à moins d’un mois du départ du Tour : l’équipe Jumbo alignera deux têtes d’affiche, les Néerlandais Dylan Groenewegen et Steven Kruijswijk, mais pas le Slovène Primoz Roglic.

Groenewegen, vainqueur de trois étapes par le passé (une en 2017, deux en 2018), se consacrera aux sprints alors que Kruijswijk, cinquième du classement général l’an passé, jouera en priorité sur la montagne.

