Parceros, la vida y la bicicleta me han dado golpes duros, pero ninguno como el de este fin de semana. Luego de 7 horas de cirugía le dice el doctor a mi familia quedo listo el rompecabezas, por qué también fue un susto muy grande para ellos. Ya estoy bien de mi clavícula, escúpala, costillas, cervical, y el pulmón va mejorando. Ahora toca paciencia para pararme de aquí a recuperarme este 2019 a estado difícil. A lo bien, gracias a todos por sus oraciones🙏, porque según el doctor estoy vivo de chimba🥶🙈