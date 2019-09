Hop hop hop un peu plus haut l'hélicoptère SVP. — Zac Williams/SWpix.com/REX/SIPA

La vie de dealer de drogue ne tient pas à grand-chose parfois. C’est ce que doit se dire depuis le fond de sa cellule le(s) type(s) qui s’est fait tomber dessus…à cause d'un gros plan depuis l'hélicoptère responsable de la retransmission des vues aériennes du Tour d’Espagne.

Posteriormente Los Mossos d'Esquadra decomisaron la plantación en un edificio de Igualada (Barcelona) pic.twitter.com/YfOROzykrt — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) September 3, 2019

C’était samedi dernier, lors du passage du peloton dans la ville de Igualada, lors de la 8e étape de la Vuelta. Alors qu’on s’attend à voir le Franck Ferrand ibérique nous endormir avec la description d’une église romane du centre-ville, voilà qu’on aperçoit très clairement deux toits remplis de plans de marijuana​ le long de la route empruntée par les coureurs.

🚁 El helicóptero de @lavuelta ayuda a localizar una plantación de marihuana en una azotea de Igualada, donde acabó la octava etapa.



😱 Según @diariARA los Mossos d'Esquadra encontraron 40 plantas en el tejado de la casa. pic.twitter.com/PfKHahvWTL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 3, 2019

Un gros plan qui n’est pas passé inaperçu pour tout le monde en direct, puisque ce sont les Mossos d’Esquadra, l’équivalent de la Guardia Civil en Catalogne, qui a relayé la vidéo lundi, indiquant avoir réalisé une descente dans les immeubles en question pour démanteler les plantations aperçues grâce au Tour d’Espagne.

Et parce que vous l’attendez tous, on terminera sur une chute de comptoir PMU fin de soirée. « Hé, pour une fois que le vélo sert à lutter contre la drogue, on ne va pas se plaindre, mon JP. Allez, remets-moi une suze. »