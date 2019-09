Poisse, nom féminin. Définition : malchance. Synonyme : Chris Froome. Plusieurs mois après son accident sur le critérium du Dauphiné, le leader d'Ineos est repassé par la case hôpital, cette fois-ci pour un incident mineur. Le Britannique s’est fait opérer à un pouce après s’est coupé avec un couteau de cuisine. Pas Top chef.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R