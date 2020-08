Bonne nouvelle en provenance de Pologne. Fabio Jakobsen​ est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été plongé après sa chute à l’arrivée de la première étape du Tour de Pologne, mercredi. « Fabio Jakobsen est sorti du coma. Son état est bon », ont tweeté les organisateurs.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". 👌#tdp20 @deceuninck_qst