L'UCI a tranché, et elle ne l'a pas fait à moitié. La fédération internationale de cyclisme a décidé de suspendre neuf mois le sprinteur néerlandais Dylan Groenewegen, coupable d'avoir tassé son compatriote Fabio Jakobsen lors d'une arrivée massive sur le Tour de Pologne, début août. Jakobsen, parti dans les barrières, avait été victime d'une chute d'une violence inouïe, le plongeant deux le coma pendant deux jours.

Groenewegen, qui s'était lui-même fracturé la clavicule dans cet accrochage à très haute vitesse, pourra reprendre la compétition le 7 mai prochain.

UCI statement on the incident involving Dylan Groenewegen at the first stage of the Tour de Pologne https://t.co/U6RcrNQy3K pic.twitter.com/gNDqhjHcC6