Romina Sala, sœur d’Emiliano, a été hospitalisée dans un état grave

Elle est actuellement à l’hôpital José Maria Cullen de Santa Fe (Argentine). Selon la presse argentine, Romina Sala, sœur d’ Emiliano Sala, l’attaquant italo-argentin décédé dans un accident d’avion entre Nantes et Cardiff en janvier 2019, est dans un état jugé critique et sous assistance respiratoire. Lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital, la sœur de l’ancien attaquant du FC Nantes​ présentait « des signes de pendaison et aussi d’intoxication due à l’ingestion de substances », selon le média TN. « Les médecins tentent de lui sauver la vie », écrit ce même média argentin.

Le visage de Romina Sala (29 ans) est connu du monde entier. En effet, juste après la disparition d’Emiliano Sala, elle avait imploré les autorités de poursuivre les recherches en pleurs. Les images de sa peine immense avaient fait le tour du monde.

Romina et toute la famille Sala attendent d’en savoir davantage sur les circonstances exactes de la mort de l’ancien Canari. L’enquête a pris beaucoup de retard en raison de la pandémie.