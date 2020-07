SPORT Un an et demi après le décès de l’attaquant du FC Nantes Emiliano Sala dans un accident d’avion

Un hommage à Emiliano Sala. — SALOM-GOMIS SEBASTIEN/SIPA

Dix-huit mois après la disparition d’Emiliano Sala, le club de Cardiff, dans lequel le joueur venait de s’engager juste avant sa mort, a trouvé une irrégularité au niveau du transfert.

Le club gallois reproche à l’agent Mark MacKay d’avoir bénéficié d’un double mandat dans le cadre du transfert : un délivré par West Ham et un autre par le FCN.

Dans l’entourage du FCN, on n’a aucune information sur ce sujet et on estime que ça ne concerne de toute façon en rien le club nantais.

Nouvelle attaque de Cardiff. Le club gallois, qui n’a toujours pas réglé le transfert d’Emiliano Sala, ex-attaquant du FC Nantes disparu dans un accident d’avion il y a un an et demi alors qu’il venait de s’engager avec Cardiff, vient de saisir la Fédération anglaise, rapporte ce mercredi matin le journal L’Equipe.

Cardiff a découvert une irrégularité dans le cadre du transfert de Sala. Mark McKay, l’agent qui s’est occupé du transfert, avait été mandaté à la fois, en novembre 2018, mais sans date précise, par West Ham (autre club anglais) et par le FC Nantes (le 21 novembre 2018), via sa société Mercato Sports Ltd, pour vendre le joueur à un club anglais. Un double mandat qui est une pratique formellement interdite.

« Cette découverte est une avancée importante dans le dossier, estime Maître Antoine Vey, l’avocat français du club gallois, dans les colonnes de L’Equipe. Elle conforte Cardiff dans l’idée que le transfert d’Emiliano Sala a résulté d’une série de manœuvres frauduleuses qui ont des conséquences sur le plan contractuel mais aussi pénal. »

« Une nouvelle tentative de manipulation », selon l’entourage du FCN

« Cela devient pathétique, confie-t-on dans l’entourage du FC Nantes. On ne compte plus les pseudo-rebondissements avec Cardiff. Ils ont pourtant été tous démentis par les faits. Il ne faut pas oublier que la FIFA a par exemple donné raison à Nantes et demandé à Cardiff de régler une partie du transfert. » Sur le présumé souci de double mandat, « cela ne concerne en rien le FCN et nous n’avons aucune information à ce sujet. Et si cela se révélait exact, cela affecterait le mandat, mais pas du tout le transfert. C’est une nouvelle tentative de manipulation de Cardiff. »

En janvier dernier, Cardiff City avait déposé une plainte à Nantes pour faire la lumière sur le transfert et la mort de l’attaquant argentin, disparu il y a un an dans un accident d’avion. Cette plainte contre X avait été transmise au parquet de Nantes. Elle portait tout d’abord sur les modalités du transfert, mettant en cause directement le FC Nantes et son président, Waldemar Kita. Le second volet de la plainte portait sur l’organisation du vol au cours duquel Emiliano Sala et David Ibbotson (le pilote) ont trouvé la mort.

Un membre de la FFF entendu par la police judiciaire de Nantes

On apprend ainsi ce mercredi dans L'Equipe que l’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nantes avance. Les enquêteurs de l’antenne de police judiciaire de Nantes, en charge des investigations, ont même interrogé un membre du service juridique de la Fédération française de football pour en savoir davantage sur le fonctionnement des transferts dans le monde du foot (agents, intermédiaires, règlements internationaux et nationaux en vigueur, etc.).

Concernant le litige juridique et financier qui oppose Nantes à Cardiff City devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), l’audience des deux parties ne devrait pas intervenir avant septembre. Le FC Nantes​ avait engagé un recours auprès de l’instance mondiale, fin février 2019 pour que le club gallois règle la première tranche du transfert (6 millions d’euros pour un transfert total de 17 millions d’euros). Cardiff, qui conteste la validité du transfert depuis le début, avait alors décidé de saisir le TAS après avoir été débouté par la FIFA.