Ils n’acceptent pas que ça soit la fin. Les proches d’Emiliano Sala ont imploré les garde-côtes britanniques de reprendre les recherches interrompues ce jeudi pour tenter de retrouver le footballeur argentin, la police jugeant désormais « infimes » les chances de survie du joueur et du pilote de son avion disparu des radars lundi soir. « Je sais au fond de moi qu’ Emiliano est toujours vivant, a déclaré aux médias britanniques à Cardiff la sœur de l’attaquant, Romina Sala, en pleurs. S’il vous plaît, n’arrêtez pas les recherches. Nous comprenons (la complexité de la) tâche, mais n’arrêtez pas les recherches. Pour nous, ils sont encore en vie. »

Le père du joueur, Horacio Sala, a lancé un appel similaire depuis l’Argentine : « La seule chose que je demande, a-t-il déclaré à la presse, c’est qu’ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. »

En fin de journée, après avoir appris que les recherches étaient abandonnées, le FC Nantes a aussi demandé aux autorités de ne pas stopper définitivement les recherches. Sur son site, le club écrit : « Le FC Nantes a appris avec tristesse l’abandon des recherches de l’avion disparu, transportant l’ancien Nantais Emiliano Sala et son pilote Dave Ibbotson. Celles-ci ne peuvent s’arrêter. Le FC Nantes, la direction, les joueurs, les supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver Emiliano Sala continuent par respect pour sa famille et pour ses proches. »

FC Nantes has learnt that the search for the missing plane was called off.



This search mustn’t stop, @GuernseyPolice



The club and its supporters strongly ask for the search to find @EmilianoSala1 to go on, for his family and his near relatives. Together for Emi ! #PrayForSala pic.twitter.com/7C1PrMUV7R