Le Stade du Dragon, ou Estádio do Dragão en VO, l'enceinte du FC Porto. — Empics Sports / Sipa

L’information émane de médias turcs, mais aussi anglais et portugais, comme la RTP. Porto accueillera la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, le 29 mai. Initialement, ce choc anglo-anglais devait avoir lieu au stade olympique Atatürk d’Istanbul. Mais le gouvernement de Londres a récemment placé la Turquie sur une liste rouge, avec une quarantaine de onze nuits pour les voyageurs britanniques, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Alors qu’il était un temps question de « relocaliser » la finale à Wembley, elle doit se tenir à l’Estádio do Dragão, antre du FC Porto, après des discussions avec l'UEFA. Le Portugal avait déjà accueilli le Final Four de la C1 en 2020, puisque l’Estádio da Luz de Lisbonne avait remplacé au pied levé Istanbul (déjà), à cause de l’épidémie de coronavirus.