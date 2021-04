Raphinha apprend que le 3e but rennais est validé et chambre Lafont. — Damien Meyer / AFP

Dimanche, à 13 heures, au Roazhon Park, c’est derby breton entre Rennes et Nantes.

Lors du dernier match là-bas, il y avait eu un renversement de situation complètement fou.

Les acteurs de l’époque racontent ce moment d’incroyables émotions.

Dans le brouhaha d’un Roazhon Park en ébullition, Imran Louza s’approche du micro de Canal+. Tête baissée puis regard noir, le milieu de terrain nantais lance, désabusé : « Je n’ai rien à dire, je n’ai rien à dire… C’est triste. Comment on peut mener 2-1 à dix minutes de la fin et en prendre deux [buts] sur la fin ? Ce n’est pas normal, ce n’est pas normal… » Le joueur s’éclipse sans un mot de plus. Le 31 janvier 2020, Rennes s’impose 3-2 contre le FC Nantes au bout d’un temps additionnel resté dans toutes les mémoires. Les Canaris de Christian Gourcuff, qui menaient 2-1, sont renversés en trois minutes. A la 90e + 5, Benjamin Bourigeaud égalise. A peine deux minutes plus tard, l’impensable survient. Le but de Raphinha, pourtant d’abord signalé hors-jeu, est finalement validé par l’assistance vidéo puis l’arbitre de la rencontre Monsieur Benoît Millot. La folie s’empare du Roazhon Park, le ciel tombe sur les têtes nantaises.

« Les deux buts se passent complètement de l’autre côté du terrain, raconte aujourd’hui Camille, un supporteur rennais présent dans le Roazhon Celtic Kop ce soir-là. C’était surréaliste, parce que personne ne savait trop ce qui se tramait. Si Raphinha était hors-jeu, on n’en savait rien. J’ai l’impression que personne n’y croyait vraiment. Quand l’arbitre a validé le but, c’était une dinguerie, les mecs sautaient dans tous les sens. Un pote m’a attrapé le maillot, il était hystérique. »

Dans sa cabine de commentateur, François Marchal, accompagné du consultant Sidney Govou, n’a pas oublié ce Rennes-Nantes, « l’un des derniers matchs autorisé avec du public ». « Dans mes souvenirs, nous non plus, nous n’avions pas vu de ralenti. On était comme tout le monde suspendu à la décision du VAR et de Monsieur Millot. » François Marchal ne s’était pas égosillé sur le but de Raphinha car il avait « tout de suite vu le drapeau se lever ». Une image lui revient aujourd’hui : « Celle de l’arbitre qui montre le rond central. Là, ça bascule dans un truc irrationnel. Il y a une émotion folle. Il y a des gens qui courent dans tous les sens. »

« Un manque de respect », selon Patrick Collot

Dans l’euphorie, Raphinha se lance dans une course effrénée et en profite pour tirer la langue à Alban Lafont, créant une petite échauffourée. « Il y avait même des membres de la direction rennaise sur le terrain, c’était un vrai manque de respect par rapport à nous, raconte Patrick Collot, ancien adjoint de Christian Gourcuff. J’ai vraiment mal vécu ça. C’est un de mes plus mauvais souvenirs avec le FCN [de septembre 2018 à février 2021]. C’était irréel. » D’autant plus que les Canaris, avec pourtant « une équipe décimée et une défense new-look [Khrin-Wague en défense centrale] », avaient eu plusieurs « possibilités de tuer le match ».

Raphinha inscrit le 3e but, mais les Nantais réclament un hors-jeu... - DAMIEN MEYER / AFP

Alain Rousseau, le speaker, reconnaît s’être « un peu plus lâché sur le troisième but validé finalement par l’arbitre ». « J’étais entre les deux bancs, je n’osais pas y croire. C’était comme une pièce de théâtre avec d’un côté une déception énorme et Christian Gourcuff qui s’enfonçait dans son siège, et de l’autre l’euphorie de Julien Stéphan [ex-coach de Rennes]. » Au micro de Canal+, François Marchal est sur un fil. « Il faut retranscrire deux émotions : la folie rennaise d’un côté, et le chaos nantais, avec notamment Gourcuff, de l’autre. » Un coach nantais qui déclarera à l’époque : « En quarante ans de carrière, je n’ai jamais vu ça ! »