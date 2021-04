Les Canaris ont enchaîné un quatorzième match sans victoire à la Beaujoire. — LOIC VENANCE / AFP

Nantes a chuté (1-2) ce dimanche contre Nice à la Beaujoire en ratant complètement son entame de rencontre.

Un quatorzième match sans succès des Canaris à domicile en championnat.

Nantes, qui a pourtant eu de nombreuses occasions pour égaliser en deuxième période, est toujours 19e et voit Lorient s’échapper (4 points d’avance).

Les conférences de presse de l’entraîneur Antoine Kombouaré et du milieu de terrain Abdoulaye Touré, après la nouvelle défaite (1-2) des Canaris, ce dimanche, contre Nice, feront partie des plus courtes de la saison.

Non pas que les deux acteurs n’étaient pas enclins à répondre aux questions ou peu diserts, mais davantage car les journalistes ne savaient finalement plus quoi demander tellement les scénarios se répètent pour le FCN au fil des semaines et tellement la situation ne s’arrange pas au classement (19e place à un point de Nîmes et quatre de Lorient maintenant). « Si on continue comme ça, on va aller tout droit en Ligue 2… », a fini quand même par lâcher Kombouaré, rappelant néanmoins qu’il reste « sept matchs soit 21 points à prendre » jusqu’à la fin du championnat.

Se raccrocher à l’arithmétique, c’est normal, mais ça ne suffira plus très bientôt au rythme où avance le FC Nantes, qui pourrait bien lutter avec Nîmes (battu 0-2 par Saint-Etienne dimanche) pour arracher la place de barragiste (18e) en fin de saison.

Handicapés par leur début de match

Dimanche après-midi, sans un Alban Lafont décisif à de nombreuses reprises dans son but, mais fautif sur le deuxième but de Dolberg, Nice aurait pu tuer quasiment tout suspense lors des premières quarante-cinq minutes au plus tôt, ou dès le début du second acte sur la frappe sur le poteau de Lees-Melou (48e) au plus tard. Le FCN s’était habitué ces dernières semaines à faire la course en tête sans pouvoir faire le break.

Là, contre les Aiglons, les Canaris se sont engagés dans une course à handicap (0-2 après 29 minutes de jeu) impossible. Enfin pas si impossible que cela car après la réduction de l’écart de Touré (32e), les hommes de Kombouaré ont multiplié les assauts sur la cage azuréenne, surtout en seconde période. Ils se sont néanmoins heurtés à un bon Benitez (reprise de Pallois à la 74e, centre-tir de Traoré à la 78e ou frappe violente de Blas 86e) ou ont tout simplement manqué de lucidité et de « justesse dans la dernière passe », selon Kombouaré, comme sur cette demi-volée manquée de Louza (33e) et surtout ce tir côté droit fuyant de Corchia… alors que des Nantais étaient absolument seuls au point de penalty !

Un début de match d’une fébrilité incroyable

« Ce fut une domination écrasante mais stérile en seconde mi-temps, a regretté Antoine Kombouaré. Il nous manque de l’efficacité, de la réussite etc. Le jeu qu’on a montré n’est pas celui d’une équipe qui est 19e, mais si vous ne marquez pas quand vous avez des situations, ça devient compliqué. On a eu pas mal de situations, mais le mal était fait avant. Nice avait fait l’essentiel en première mi-temps. » En profitant parfaitement d’un manque d’agressivité et d’une grande passivité des Nantais dès l’entame de la rencontre…

« C’est une énorme déception, a reconnu Antoine Kombouaré. On a pris un coup sur la tête. » Le FCN, qui n’a plus gagné sur sa pelouse depuis le 18 octobre, soit quatorze rencontres en championnat, s’enfonce un peu plus dans la crise avant d’aller chez son voisin rennais dimanche puis de recevoir Lyon dans quinze jours.

Abdoulaye Touré ressort de son côté le bon vieux disque de circonstances dans ce genre de situation : « Pour avancer, il faut se dire les vérités, tirer tous dans le même sens et rester soudés. C’est vrai, on est dans une impasse, mais il reste des matchs, et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. » Une dernière formule généralement adoptée dans des situations désespérées.