FOOTBALL Le FC Nantes (18e et barragiste) et le FC Lorient (17e), qui ne sont séparés que d’un point au classement, s’affrontent dimanche à la Beaujoire

Laurienté et Coco lors du match aller, le 8 novembre. — Damien Meyer / AFP

Le duel entre Nantes et Lorient a pour toile de fond le spectre de la relégation.

D’un côté, les Canaris restent sur un succès surprenant à Paris et l’arrivée d’Antoine Kombouaré les a redynamisés. De l’autre, les Merlus sont l’équipe en forme de ce bas de tableau avec 16 points pris sur les 10 derniers matchs.

Jean-Luc Arribart, consultant à Canal +, analyse les forces, faiblesses et atouts des deux équipes.

Une « finale » pour le maintien, vraiment ? Non, il reste évidemment beaucoup de matchs derrière (huit en tout)… Néanmoins, dans la course à la survie, Nantais et Lorientais, qui s’affrontent dimanche à 15 heures à la Beaujoire, jouent une rencontre non pas déterminante, mais qui pourrait laisser des traces sur le plan psychologique. Le consultant de Canal +, Jean-Luc Arribart, qui commente les matchs anglais mais aussi de temps en temps la Ligue 1, décrypte les forces en présence, l’état de forme et les chances de chacun, même si l’ancien joueur a « horreur des pronostics »…

Jean-Luc Arribart, consultant pour Canal +. - Canal +

À qui la plus grosse dose de confiance ?

Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré, Nantes a pris huit points sur quinze possibles (deux victoires, deux nuls et une défaite). Depuis fin janvier, sur les dix derniers matchs, Lorient a clairement redressé la barre avec quatre succès, quatre nuls et seulement deux défaites… Pas vraiment le rythme d’un relégué. Petit avantage aux Merlus alors ? Jean-Luc Arribart ne pense pas. Une rencontre est venue inverser la tendance à elle seule. « Nantes va être gonflé à bloc après ce succès [1-2] à Paris dimanche. Cela va leur donner un plein de confiance. Cela va avoir un effet bénéfique dans les têtes. Cette victoire est à mon sens plus forte que la bonne série en cours de Lorient. » Le consultant de Canal + balaie d’un revers de main l’excès de confiance possible chez les Canaris. « Je serais étonné que ce succès ne donne pas des ailes aux Canaris. Il n’y a en revanche aucun risque qu’il y ait un excès de confiance avec Antoine Kombouaré ! »

>> 55 % Nantes/ 45 % Lorient

A qui l’avantage dans le jeu ?

Arribart imagine bien Kombouaré renouveler le dispositif tactique (en 3-5-2 en phase offensive et 5-3-2 en phase défensive) qui a permis aux Canaris de faire le coup de l’année dimanche. « C’est tentant. Il peut garder le même schéma, la même organisation de jeu en ayant un peu plus le ballon, en évoluant plus haut. » Lorient, qui n’a pris que 8 points sur ses 28 actuels à l’extérieur, a, de son côté, une propension « à se projeter vite vers l’avant avec Laurienté et Wissa par exemple ». Arribart se souvient du bon match nul (2-2) obtenu par les Merlus à Monaco le 14 février. « Sur le plan tactique, ils avaient fait un match formidable, presque un modèle du genre. Avec les joueurs qu’il a [Moffi, Wissa, Laurienté], le coach Pélissier a compris qu’il peut se permettre de laisser le ballon à l’adversaire. » Ce qui n’est pas toujours pour plaire aux Nantais.

>> 45 % Nantes/ 55 % Lorient

À qui l’avantage entre Kolo Muani et Moffi ?

Lui, il a quand même réussi à donner le tournis « aux deux meilleurs défenseurs de France [Marquinhos et Kimpembe] ». Auteur d’un but et d’une passe décisive, Kolo Muani (22 ans) a marqué les esprits au Parc dimanche soir. « Il se crée des situations par sa vitesse, sa finesse de jeu et ses dribbles, encense Arribart. Il a été surutilisé depuis le début de la saison car c’est le meilleur attaquant nantais, attention, à ne pas le brûler non plus… » Quant à Moffi (21 ans), Arribart ne le connaissait pas avant son arrivée en octobre dans le Morbihan. « Il est puissant, rapide, bon dans l’utilisation du ballon et efficace. » Ses statistiques (huit buts et deux passes décisives en 23 matchs joués, soit 1.345 minutes) sont meilleures que celles de Kolo Muani (quatre buts, trois passes décisives en 28 matchs joués, soit 2.258 minutes). Néanmoins, petit avantage à Kolo Muani pour Arribart : « Ce match de Paris va lui donner une incroyable confiance… »

>> 65% pour Kolo Muani / 35 % pour Moffi

Résultat final : « Petit avantage dans les têtes pour Nantes avec sa victoire méritée et bien construite à Paris », conclut Arribart.