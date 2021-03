DISPARITION Daniel Eon avait notamment pris part aux deux premiers titres de champion de France de D1 des Canaris en 1965 et en 1966

Les trois Nantais Budzynski, Eon et Blanchet avec les Bleus en 1966. — AFP

Il avait 81 ans. Daniel Eon, gardien de but du FC Nantes pendant douze saisons, de 1956 à 1968, participant à 144 matchs sous le maillot jaune et vert, est décédé lundi soir, a indiqué le FCN ce mardi midi. Ce natif de Saint-Nazaire avait remporté les deux premiers titres de champion de France du club, en 1965 et 1966, sous la houlette de José Arribas. Il avait aussi été prêté au FC Yonnais (CFA, 1960-1961), un des clubs à l’époque de La Roche-sur-Yon en Vendée.

Le FC Nantes a eu la grande tristesse d’apprendre ce mardi matin le décès de 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗘́𝗼𝗻 (81 ans), ancien gardien des Jaune et Vert et double Champion de France de D1 avec le Club. — FC Nantes (@FCNantes) March 16, 2021

Daniel Eon avait été international français à trois reprises et même capitaine deux fois. Il devait participer au Mondial 1966, mais il s’était rompu malheureusement le tendon d’Achille lors de la 38e et dernière journée du Championnat contre Cannes (5-1). Il s’était blessé en sautant de joie pour célébrer un but de son partenaire Philippe Gondet. Le Mondial s’était alors envolé pour lui.