Le FC Nantes a gagné une place au classement après sa très belle victoire au Parc des Princes dimanche soir.

Le caractère et le niveau de jeu des Canaris dimanche laissent penser que cette équipe à toutes les cartes en mains pour se sauver en fin de saison.

Mais pour Antoine Kombouaré, ce succès n’aura de valeur que s’il est bonifié à l'occasion de la réception de Lorient, dimanche, à la Beaujoire.

Pour tout ce qui est question de bagarres pour le maintien en Ligue 1, Antoine Kombouaré commence un peu à toucher sa bille sur le sujet. Alors quand il voit, comme dimanche, que son équipe est menée 1-0 à la pause face au PSG, le Kanak sait par expérience qu’il a plus de chance de gagner un week-end tout frais payé sur Mars que de voir son équipe renverser la vapeur en seconde période. « C’est un véritable exploit qu’ont réalisé mes joueurs. Dans ce genre de situations, quand tu rentres aux vestiaires en étant mené au score et que t’es 19e au classement, tu prends un gros coup sur la tête, tu lâches », détaillait-il en conf après le match. Sauf que pour une fois, c’est tout l’inverse qui s’est produit.

En effet, les Nantais sont revenus sur la pelouse du Parc avec les mêmes intentions qu’en première période, avec l’envie de courir, de jouer et de se battre. Kombouaré n’en espérait pas tant : « Ils se sont révoltés et n’ont pas accepté la défaite mais ce résultat est au-delà de nos espérances. On espérait déjà arriver à égaliser et à l’arrivée on repart avec les trois points ! ».

Les Nantais « pas venus ici pour être spectateurs »

En première période, déjà, on sentait qu’il ne leur manquait pas grand-chose pour faire douter ce PSG d’une faiblesse larmoyante. Ils auraient d’ailleurs dû bénéficier d’un penalty [flagrant pour tous sauf pour la VAR] après une faute calibre gros sabots de Kimpembe sur Kolo Muani en début de rencontre. Le natif de Bondy (non, pas celui-là) s’est rattrapé en égalisant après une passe en retrait cadeau de Mbappé et en offrant le deuxième sur un plateau à Simon. Il savoure son retour à la maison : « Je me souviens, je venais voir des matchs au Parc quand j’étais jeune. Ça fait plaisir de revenir là où j’ai grandi et de faire une grande prestation. Le coach nous a dit d’entrer sur le terrain avec l’envie d’avancer, de ne pas les laisser jouer, on n’est pas venus ici pour être spectateurs mais acteurs, c’est ce qu’on a réussi à faire ».

Si le coach nantais a tenu ce discours volontariste auprès de ses joueurs avant le match, c’est qu’il savait que le PSG avait tendance à se relâcher après les matchs européens. Kombouaré : « Je me suis appuyé sur leurs stats et leurs prestations après les rencontres de Ligue des champions pour dire à mes joueurs qu’il y avait une forme de décompression dans ces cas-là. Il fallait saisir cette chance et on a su le faire ».

Une victoire à bonifier contre Lorient

Peut-on parler de victoire déclic pour le FC Nantes ? « J’espère, répond l’ancien défenseur parisien. Ce sont trois points inespérés. Il faudra maintenant les valider le week-end prochain. On ne sera content que si on bat Lorient chez nous. On a gagné une place au classement mais il reste encore 27 points en jeu. » Pour la version un peu plus euphorique, c’est vers Kolo Muani qu’il faut se tourner. « On a pris conscience que cette équipe avait du potentiel, de la qualité et un mental très, très fort ». Ce qui n’est pas dérangeant à avoir dans le porte-bagage au moment d’aborder la lutte finale. Cette victoire de prestige n’est certes qu’une première pierre dans la course au maintien, mais vu ce qu’ont montré les Canaris dimanche soir, il y a de quoi envisager l’avenir avec un peu plus de confiance.