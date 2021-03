COUP DE COM Le club toulousain propose un concours à ses fans. Le ou la gagnant(e) recevra la visite du club samedi soir, à l'occasion du match de Ligue 2 entre le TFC et Chambly

En ces temps de Covid-19, le TFC cherche des solutions pour impliquer ses supporteurs. — Fred Scheiber / SIPA

Si tu ne viens pas au TFC, le TFC viendra à toi. C’est le principe de la nouvelle opération de communication lancée par le troisième de Ligue 2 avant la réception de Chambly samedi à 20 heures, dans un Stadium encore et toujours à huis clos. En clair : un(e) fan des Violets qui habite Toulouse ou sa petite couronne, abonné(e) à beIN Sports, le diffuseur de la L2, peut remplir un questionnaire, d’ici jeudi 14 heures.

Après tirage au sort, le ou la lauréate assurera le « live tweet » de la rencontre sur le compte du club, suivi par près de 480.000 personnes. Pas particulièrement un sommet, face à l’avant-dernier, mais un match important pour ne pas être décroché des deux premières places, actuellement occupées par Troyes et Clermont, synonymes de montée directe en fin de saison.

« Il y a une grande frustration »

« Le community manager et un journaliste du club débarqueront chez le gagnant avec un maillot et des pizzas, explique la cellule communication du TFC à 20 Minutes. Dans le contexte actuel, on cherche à créer une proximité avec les supporteurs. On veut les impliquer, les engager. Il y a une grande frustration par rapport à l’impossibilité de venir au stade, de la part du club comme des supporteurs. »

Relégués et passés sous pavillon américain l’été dernier, les Violets renouent depuis plusieurs semaines avec une communication décalée qui avait fait leur renommée au milieu des années 2010. Elle avait été peu à peu abandonnée, tant les prestations catastrophiques sur le terrain ne s’accordaient pas avec l’humour en dehors.