Lionel Messi à son arrivée à l'hôtel Pullman, le 9 mars 2021. — FRANCK FIFE / AFP

C’est une habitude qui fait partie du folklore des matchs de Ligue des champions, et franchement, on ne s’en lasse pas. Rendons hommage ici aux courageux supporters parisiens, qui même en période de couvre-feu, ont trouvé le moyen d’organiser une petite réception aux joueurs catalans à la veille du match retour entre le PSG et le Barça.

L’objet de l’exploit ? Faire assez de barouf' pour réveiller l’adversaire le plus tard possible dans la nuit précédant la rencontre, près de l’hôtel Pullman, situé à quelques encablures de la Tour Eiffel. Un feu d’artifice tout à fait honorable a ainsi été tiré vers 4 heures du matin dans le XVe arrondissement de la capitale, générant parfois un peu d’inquiétude dans le voisinage.

Notez que les Parisiens avaient eu droit au même traitement de faveur avant le match aller, ce qui ne les avait pas empêchés de rouler sur Messi et compagnie au Camp Nou. On préfère ça aux banderoles vulgaires déployées en début de semaine et visant Shakira, la compagne de Piqué, qui sera absent au Parc des Princes.