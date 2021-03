Catarina Macario, ici le 18 février avec la sélection américaine contre le Canada. — Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A la lutte avec le PSG pour le titre en D1, et en quête d’une sixième Ligue des champions de rang, l’OL a tenté de se renforcer de manière significative cet hiver.

Jean-Michel Aulas a qualifié en janvier l’arrivée de Catarina Macario (21 ans) d'« opération la plus significative de l’histoire de l’OL féminin ».

C’est dire si la néo-internationale américaine, qui va affronter Brondby mercredi (13h55) en 8e de finale retour de Ligue des champions, est attendue très haut.

« Au moment où vous recevez la balle, il n’y a plus de règles. Ce monde devient vôtre, le choix que vous allez faire est à vous. » Non, cette vision poétique du football n’est pas signée Marcelo Bielsa mais Catarina Macario. A l’image de cet extrait d’une interview accordée le mois dernier au magazine L’Equipe, la recrue hivernale de l’OL pourrait apporter un sacré vent de fraîcheur aux septuples championnes d’Europe. Une naissance sur l’île brésilienne de Sao Luis, un déménagement à San Diego (Etats-Unis) à 12 ans afin de rendre plus accessible son rêve de devenir footballeuse professionnelle, puis une arrivée dans la sélection championne du monde américaine en janvier, une première pour une joueuse naturalisée… A 21 ans, « Cat » a déjà vécu un paquet de vies, et le nouveau chapitre lyonnais s’annonce passionnant.

Que ce soit en D1 face à Montpellier (2-1) ou en 8e de finale aller de Ligue des champions jeudi dernier contre Brondby (2-0, match retour mercredi à 13h55), ses premiers pas au sein de l’OL ont été hésitants. Mais la jeune milieu offensive a du talent plein les pieds, comme l’assure sa coéquipière australienne Ellie Carpenter. « Je ne la connaissais pas vraiment avant sa venue à Lyon, reconnaît l’ancienne latérale des Portland Thorns. On sent vite que c’est une grande joueuse et je suis ravie qu’on l’ait avec nous. Elle est assurément l’une des futures stars de la sélection américaine. »

Catarina Macario, jeudi dernier lors du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Brondby. - DREGER Ryszard/Sports Press Phot/SIPA

« Sa créativité et sa vision du jeu sont incomparables »

Car une fois sa naturalisation obtenue en octobre dernier, suivie de l’autorisation donnée par la Fifa le 13 janvier, Catarina Macario n’a pas perdu de temps en enchaînant trois rencontres internationales. Pour sa première cape avec la meilleure sélection du monde, en amical contre la Colombie (4-0) le 19 janvier, elle a remplacé à la mi-temps une certaine Megan Rapinoe, avant d’inscrire son premier but lors du match suivant (6-0 face à la Colombie le 22 janvier).

« Même si elle ne compte que trois sélections [après le USA-Canada en SheBelieves Cup le 19 février], elle est déjà une star à mes yeux, évoque Meredith Cash, qui suit l’actualité de la sélection américaine pour le site d’information Business Insider. Sa créativité et sa vision du jeu sont incomparables, et je pense que tout le monde a compris qu’elle pourrait être le principal talent de cette jeune génération. »

63 buts et 47 passes décisives en 68 matchs universitaires !

Cette journaliste a découvert Catarina Macario en 2018, trouvant « ahurissant » qu’une étudiante de deuxième année soit déjà élue meilleure footballeuse universitaire du pays avec Stanford, avant de remettre ça l’année suivante. Au sein de cette université californienne, la jeune joueuse américano-brésilienne remporte même le titre national en 2017 et 2019. Une sacrée réussite pour celle qui a tapé ses premiers ballons à l’âge de 4 ans dans la rue et sur les plages de Sao Luis au Brésil.

Très reconnaissante envers sa mère, médecin restée vivre à Brasilia pour financer ses études américaines, « Cat » affole les compteurs dans le championnat universitaire, avec au total 63 buts et 47 passes décisives en 68 matchs. Elle n’hésite pas ensuite à tenter un pari audacieux en lançant sa carrière professionnelle en France.

Catarina Macario, lors de sa conférence de presse de présentation à Lyon, le 25 janvier, aux côtés de Jean-Michel Aulas. - Philippe DESMAZES / AFP

« Elle va progresser plus vite à Lyon »

« J’ai été surprise par son choix, car tout le monde s’attendait ici à la voir devenir le premier choix de la draft pour la ligue américaine, confie Meredith Cash. Il y avait tellement d’excitation autour de son impact potentiel en NWSL que je n’avais pas songé à un départ en Europe. Je pense que la crise du Covid-19 a joué dans cette décision, mais elle rejoindra à coup sûr un jour le championnat. Et puis il ne faut pas oublier que Lyon est la meilleure équipe de la planète. » Ellie Carpenter salue ce pari risqué.

On passe d’habitude directement de l’université à la NWSL. Là, Catarina a décidé de partir immédiatement à l’étranger et c’est tout à son honneur. Je pense que son jeu va progresser plus vite à Lyon que si elle était restée aux Etats-Unis. »

A Lyon, elle peut aussi compter sur la présence de Juninho, l’une de ses inspirations, d’autant qu’elle a inscrit de sacrés coups francs durant ses saisons à Stanford. Toujours prompt à signer d’audacieux transferts pour sa section féminine, comme il l’a prouvé avec la Norvégienne Ada Hegerberg (19 ans à son arrivée en 2014) mais aussi avec les stars américaines Megan Rapinoe (2013) et Alex Morgan (2016), Jean-Michel Aulas a vite donné le ton quant à ce recrutement.

« Catarina est une icône aux Etats-Unis »

« C’est probablement l’opération la plus significative de l’histoire de l’OL féminin, clamait le boss lyonnais mi-janvier. Catarina est une icône aux Etats-Unis et elle va nous apporter beaucoup. » Ses délicats débuts à Lyon rappellent que la joueuse sous contrat jusqu’en 2023, toute mature soit-elle, ne peut devenir une leader de cet OL en quelques semaines. « Vu la richesse de l’effectif lyonnais, il lui sera difficile de percer, confirme Meredith Cash. Mais elle est devenue l’un des plus grands atouts de l’équipe nationale en seulement quelques mois, et je pense qu’elle a le talent pour être une star dans n’importe quelle équipe de la planète. »

Le talent mais aussi à n’en pas douter la personnalité. Invitée pour le site de l’OL à indiquer ce qui pouvait la mettre en colère dans la vie de tous les jours, celle-ci a spontanément répondu « le PSG ». On a hâte de découvrir une « Cat » énervée pour son premier choc en D1 samedi (21 heures) contre le rival parisien. Trust the process.