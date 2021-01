Catarina Macario (à droite), ici lors d'un match universitaire entre Stanford et North Carolina en décembre 2019. — John Hefti-USA TODAY Sports/Sipa

63 buts et 47 passes décisives en 68 matchs. C’est l’impressionnant total de la recrue hivernale de l'OL Catarina Macario dans le championnat universitaire américain. Agée de 21 ans, la milieu de terrain offensive s'est engagée ce mardi jusqu’au 30 juin 2023 à Lyon. Native de Sao Luis, au Brésil, elle a déménagé en 2011 avec ses parents afin de tenter de devenir footballeuse professionnelle. Avec Stanford, elle a remporté le championnat national universitaire (NCAA) en 2017 et 2019.

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de la milieu de terrain internationale américaine @catarinamacario, en provenance de l’équipe universitaire de Stanford, pour 2 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2023. 🔴🔵#BienvenueCatarina pic.twitter.com/rlUdmgwajQ — OL Féminin (@OLfeminin) January 12, 2021

Ses statistiques assez délirantes lui ont également permis d’être élue meilleure footballeuse universitaire à la fin des deux dernières saisons. Naturalisée américaine en octobre dernier, Catarina Macario a dans la foulée été appelée pour deux rassemblements avec Megan Rapinoe et les championnes du monde en titre. Pressentie pour être le premier choix de la draft 2021, elle a donc fait le choix de lancer sa carrière professionnelle chez les septuples championnes d’Europe.

« C’est un bonheur de me retrouver entourée des meilleures joueuses du monde, indique la prometteuse milieu lyonnaise. L’OL représente les victoires, les titres, les trophées et je suis impatiente de faire partie de cette équipe. Je sais que beaucoup de joueuses américaines ont porté ce maillot avant moi. C’est une très grande fierté de pouvoir perpétuer cet héritage et de pouvoir contribuer au succès de l’équipe. » La dernière fois qu’il y avait un tel engouement autour d’une jeune recrue féminine à Lyon, c’était en 2014 à l’arrivée d’une certaine Ada Hegerberg, alors âgée de 19 ans.