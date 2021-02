Alexis Pinturault, à Cortina — Gabriele Facciotti/AP/SIPA

Il y a la France qui rit et celle qui pleure. Si Mathieu Faivre jubile après son titre de champion du monde sur le Géant de Cortina, Alexis Pinturault peut lui nourrir d’immenses regrets. Avant sa sortie de piste dans le mur, « Pintu​ » avait survolé la matinée en patron de la spécialité qu’il est. De quoi être « forcément déçu », comme a confié l’être le skieur en zone mixte après la course.

« J’avais pas mal d’envie sur cette course, pas mal de motivation. J’ai très bien skié la première manche, la deuxième je pars plutôt pas mal. J’essaie de skier juste sur ces portes qui posaient problème. Malgré tout, je me fais un peu avoir. La lumière n’a pas aidé, je me suis retrouvé dans le mauvais trou, ça me fait sortir. Je n’ai pas eu le temps de réagir pour essayer de corriger. Parfois j’y arrive, mais là je n’ai pas réussi. »

Outsider sur le slalom

Alexis Pinturault a encore une chance de ramener une médaille d’or olympique dimanche sur le slalom, une spécialité qui ne lui a pas réussi jusqu’ici cette saison en dehors de deux podiums. « Dimanche, c’est une autre course, une course où je suis un outsider. Il y a des possibilités, mais il y a beaucoup de monde dans cette discipline. »