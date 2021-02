Mondiaux de Cortina EN DIRECT : Stratosphérique, Pinturault est à une manche du sacre mondial... Suivez le Géant avec nous

Alexis Pinturault n’est plus qu’à une manche du titre mondial sur le Géant de Cortina. Auteur d’une première manche ahurissante malgré un dossard qui l’a notamment désavantagé par rapport à d’autres sur le bas du tracé, le Français a repoussé la concurrence à une demi-seconde et éliminé des grands noms comme Kristoffersen en les reléguant à pas loin de trois secondes ! S’il ne part pas à la faute et produit le même ski sur la seconde manche, on voit mal comment le sacre pourrait échapper à la Pinture, qui semble dans une forme « Hirscherienne ». On surveillera aussi Mathieu Faivre, également dans le coup pour la médaille grâce à une excellente manche. Il est 4e à 58 centièmes de son compatriote. La double médaille, pourquoi pas ?

>> Rendez-vous à 13h15 pour le départ du live