L’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice ce mercredi soir en match en retard de la 11e journée de Ligue 1.

Jordan Amavi, le latéral gauche de l’OM, sera présent dans le groupe comme contre Bordeaux.

Il fait son retour après deux mois d’absence, pendant lesquels l’OM n’a gagné que deux matchs.

Un retour qui pourrait faire beaucoup de bien. Le latéral gauche de l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi, sera bien dans le groupe qui affrontera ce mercredi soir l'OGC Nice en match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Il l’était déjà lors du match nul contre Bordeaux dimanche (0-0), mais encore un peu trop juste pour le voir jouer quelques minutes.

« J’ai souhaité qu’il fasse le déplacement avec nous à Bordeaux pour qu’il soit dans l’ambiance de l’équipe parce qu’on a besoin de garçon frais comme ça, avec son état d’esprit et ses valeurs », a expliqué l’entraîneur Nasser Larguet. Son absence remonte à début décembre et une déchirure musculaire, avant de rejouer 20 minutes à Rennes le 16 décembre et de rechuter.

« Quand il n’était pas là, on n’a gagné que deux matchs »

Cette blessure correspond au début de la crise de résultat traversée par l’Olympique de Marseille. « Son retour peut apporter beaucoup de choses. J’ai demandé de voir 10 matchs sans lui et 10 matchs avec lui cette saison, et c’est édifiant. Sur 10 matchs présents, l’équipe a gagné huit matchs, un nul et une défaite. Quand il n’était pas là, on n’a gagné que deux matchs », a calculé le technicien marseillais pour montrer l’importance de Jordan Amavi dans le collectif.

Un retour qui sonne comme « une très bonne nouvelle », pour son coéquipier de défense central Duje Caleta Car. « Il a énormément de qualité, il apporte une contribution considérable à l’équipe. Il nous a d’ailleurs beaucoup manqué pendant ces deux mois. On est habitué à jouer ensemble. Il est bien remplacé, mais quoi qu’il en soit il nous a beaucoup manqué », a expliqué le Croate.

« C’est reloo le mollet »

Son absence, puis sa rechute, avait déjà beaucoup énervé l’ancien entraîneur André Villas-Boas. Et inquiété certains supporteurs comme le twitto Vincenzo Tommasi, au point de demander des nouvelles sur le réseau social directement au joueur. « Toujours en vie frérot. C’est plus long que prévu, c’est reloo le mollet », avait répondu Jordan Amavi. « Il a été très touché par les marques de soutiens des supporteurs marseillais, mais c’est vrai qu’une déchirure au mollet, ça met du temps à se soigner », confie-t-on dans son entourage.

Reste désormais à savoir si Jordan Amavi prolongera son aventure du côté de Marseille où il réalisait l’une de ses meilleures saisons avant la blessure. Son contrat arrive à échéance en juin et il sera libre de signer où il le souhaite. A moins d’une prolongation. « Les discussions continuent, ça continue de négocier et les deux parties ne sont pas fermées. D’autres clubs viennent se renseigner, ce qui est normal dans cette situation, mais aucune décision n’est prise », précise un proche du joueur. Son nom avait été cité pour un départ du côté de Leeds au mercato hivernal, et il revient souvent du côté de Naples et d’Arsenal depuis.

Adrien Max