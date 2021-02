Antoine Kombouaré. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Place à l’épisode numéro 23 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord la semaine folle vécue avec d’abord le licenciement de Raymond Domenech, mercredi, lors de l’élimination (2-4) des Canaris en Coupe de France contre Lens, puis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc nantais.

Deuxième thème débattu : les premiers choix forts d’Antoine Kombouaré. Lors de la victoire (1-3) à Angers dimanche, le Kanak avait d’abord laissé Nicolas Pallois sur le banc au coup d’envoi. Irrité par la prestation d’Abdoulaye Touré, il a ensuite sorti le milieu de terrain juste avant la mi-temps. Il avait aussi donné sa chance à Ludovic Blas, qui a réalisé une prestation complète en Anjou.

Enfin, il sera question de Franck Kita qui a confié la semaine dernière qu’il se moquait totalement de ce qu’il se passait à l’extérieur du club et qu’il n’était pas à l’écoute d’un éventuel repreneur. D’ailleurs, une question Twitter a été posée aux internautes :

Les journalistes évoqueront aussi l’information de ces dernières heures : Mickaël Landreau associé à un projet de rachat du FCN.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).