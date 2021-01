Alvaro Gonzalez et Neymar, le 13 janvier 2021. — Denis Charlet / AFP

Comme une bonne embrouille de cour de récré qui se respecte, celle-ci n’en finit pas de tomber dans las abîmes de la bêtise. Quelques heures après le Trophée des champions gagné par le PSG face à l’OM, Alvaro Gonzalez en a encore rajouté une couche sur Neymar, dans une petite vidéo envoyée à l'émission espagnole du Chiringuito, dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises.

Comme vous avez vu, les provocations ont continué après la remise du trophée. Un tweet, puis un autre… J’ai préféré garder mon calme. Avec une personne beaucoup moins intelligente que toi, c’est très facile de la dépasser dans de nombreux domaines de la vie ».

🔥🔥 I Álvaro González del Marsella responde a Neymar en EXCLSUIVA 😳🔥@ElChiringuitoTV por RPCTV 💫pic.twitter.com/Rc0b1Xma3O — El Chiringuito TV Panamá (@ElChiringuitoPA) January 14, 2021

Le défenseur espagnol ne manque pas de culot, lui qui a cherché à se « faire » Neymar dès la minute ou ce dernier est entré en jeu, par le biais d’interventions franchement grossières. Et pour ce qui est de l’échange d’après-match, il semblerait de notre point de vue que personne n’ait particulièrement brillé par un sens de la repartie hors du commun, Alvaro compris. Mais on a bien rigolé et le prochain clasico arrive bientôt (7 février), tout ça est aussi addictif qu’une bonne série Netflix.