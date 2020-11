Fabio face à Rennes, le 13 janvier 2019. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Place à l’épisode numéro douze de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord sur la grande forme actuelle de l’ancien Canari Jordan Veretout, qui évolue à l’AS Roma.

A 27 ans, le milieu de terrain doit-il être enfin appelé par le sélectionneur Didier Deschamps ? Une question Twitter a été posée à ce propos d’ailleurs.

Par ailleurs, il sera question de la belle histoire vécue par un autre ancien Canari : Loïc Nego​. Celui qui a obtenu la nationalité hongroise il y a un an et demi s’est qualifié pour le prochain Euro. En match de barrages contre l’Islande, il a égalisé à deux minutes de la fin contre l’Islande alors qu’il venait juste d’entrer en jeu.

Enfin, nos quatre spécialistes ont évoqué la situation contractuelle de certains Canaris. Notamment ceux qui sont en fin de contrat (Basila, Fabio, Mendy).

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc.).