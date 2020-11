FOOTBALL Le latéral droit de 29 ans a été naturalisé hongrois il y a un an et demi. Jeudi soir, cet ancien joueur de Nantes a égalisé et maintenu en vie la Hongrie, qui s’est ensuite qualifiée pour l’Euro

Loïc Nego, défenseur français naturalisé hongrois en février 2019, a marqué un but salvateur, jeudi soir, en match de barrages pour l’Euro.

20 Minutes a retrouvé ses anciens partenaires de l’équipe de France U 19 ans.

Lorsqu’il a reçu l'article de la part de son père jeudi, en fin de soirée, Vincent Sasso a relu deux fois le nom d’un des deux buteurs hongrois, qui ont envoyé le petit pays de l’est à l’Euro 2020 (qui aura lieu en 2021). Loïc Nego (29 ans), c’est son pote de la Jonelière, le centre d’entraînement du FC Nantes, et celui qui l’a accompagné dans toutes les catégories de jeunes en équipe de France. Jeudi soir, le natif de Paris a égalisé pour la Hongrie à quelques secondes de la fin alors qu’il était juste entré en jeu.

Naturalisé hongrois il y a un an et demi, Nego a sauvé son pays et est devenu un héros inattendu chez les Magyars. En juin, le pur produit de la formation nantaise (2004-2011) retrouvera à coup sûr Antoine Griezmann, avec qui il est devenu champion d’Europe U 19 ans en battant (2-1) l'Espagne en finale en 2010.

Nego égalise pour la Hongrie à la 88e minute !



Chez les Bleuets, devenus beaucoup plus grands maintenant, personne n’a oublié ce jeune « qui aimait amuser la galerie », selon l’ex-Gone Enzo Real, désormais à Béziers (N2). « Il était très apprécié et était déjà très mature pour son âge, d’ailleurs, il était déjà papa quand on gagne ce titre », raconte Sébastien Faure, aussi passé par l’OL et maintenant au Goal FC (club de la région lyonnaise). Un autre ex-partenaire préférant rester anonyme jubile de voir « son ancien copain de chambre » se révéler aux yeux de l’Europe du foot.

Dans la voix de cet homme fort du vestiaire des petits Bleus en 2010, beaucoup d’émotion : « A l’image de ce qui lui arrive en ce moment, Loïc est un aventurier. C’est quelqu’un qui n’a pas les mêmes codes que tout le monde. Alors que moi, j’étais posé. Lui n’a pas la même vision du foot. Il aime sortir des sentiers battus. S’il faut faire le tour du monde, il le fait ! »

Pour Loïc, ça sera plutôt le vieux continent. A 20 ans, le latéral droit commence un périple durant lequel son temps de jeu est réduit à peau de chagrin. AS Roma, Standard de Liège, Ujpest en Hongrie (déjà), Charlton Athletic puis retour à Ujpest, avant de s’installer depuis 2015 en Hongrie au MOL Fehérvár, auparavant dénommé Videoton FC.

« Il n’a jamais été dans un parcours classique, poursuit ce même ancien coéquipier. Il en fallait du culot pour partir dans ce pays qui n’est pas une nation de foot. Cela a pu surprendre beaucoup de monde qu’il devienne hongrois, pas moi. Quand je l’ai vu marquer, je me suis dit que ça ne pouvait arriver qu’à lui ça. En attendant, c’est beau ce qu'il se passe pour lui. » « C’est une histoire formidable, tant mieux ! », lance Sébastien Faure. Vincent Sasso, aujourd’hui joueur du Servette de Genève, poursuit : « C’est fou de se dire qu’il va affronter la France en juin avec la Hongrie, ça me fait vraiment plaisir. C’est pour ce genre d’histoires que le foot est beau ! »

Enzo Real en est convaincu, en 2008, dans la catégorie U 17 ans, c’est déjà Nego qui avait qualifié les Bleus pour des championnats d’Europe « en Israël, contre l’Angleterre, à la dernière minute du pied gauche alors qu’il n’a pas pied de gauche ». Jeudi soir, c’est le droit qui a permis à Nego de devenir quelqu'un en Hongrie.