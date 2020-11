Traoré, Bamba et Blas. — Damien Meyer / AFP

Place à l’épisode numéro onze de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord sur le FCN qui s’est imposé (0-2), dimanche, dans les dix dernières minutes à Lorient après une première mi-temps médiocre. Le FC Nantes​ est-il vraiment sorti de l’auberge avec ce succès contre un concurrent direct au maintien ?

Kader Bamba et Ludovic Blas, un but chacun au Moustoir, sont-ils pardonnés ? Le premier avait manqué un penalty contre le PSG (0-3) il y a dix jours. Dimanche, il a ouvert le score pour les Canaris à Lorient. Le second a aussi inscrit un but dimanche et montré par intermittence qu’il avait du talent. Ce qu’il n’a pas toujours eu l’occasion de prouver depuis le début de la saison…

Enfin, nos quatre spécialistes ont débattu du duo de milieux de terrain le plus performant à la récupération. Une question/sondage sur ce sujet a même été postée sur le compte Twitter du podcast.

SONDAGE - Quel genre de duo préférez-vous au milieu, devant la défense ? — Podcast FC Nantes (@PodcastNantes) November 9, 2020

Tous les mardis à partir de 18 heures

