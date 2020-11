Le défenseur nantais Fabio. — FCN

Ils ont décidé de prendre la pose (torse nu) pour la bonne cause. Dix joueurs du FC Nantes ont décidé de participer à un calendrier sexy pour l’édition 2020 du Téléthon qui se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 décembre.

🤝 @Telethon_France x FC Nantes



Pour la bonne cause ils ont fait tomber le maillot le temps d’une séance photo sexy.



Comme eux, soutenez la cause du Téléthon en vous procurant votre calendrier 👇 — FC Nantes (@FCNantes) November 4, 2020

« Habitués à suivre les consignes de Christian Gourcuff​ durant la rencontre, Ludovic Blas, Fabio ou encore Mehdi Abeid ont cette fois-ci respecté le schéma de jeu imposé par le photographe nantais, Yachoki, explique le FCN dans un communiqué. Sur la pelouse et dans les gradins de la Beaujoire, les Canaris ont donné de leur temps pour récolter le plus de fonds possible en faveur du Téléthon 2020. » L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’événement caritatif (pour la recherche contre les myopathies et les maladies rares).

En vente sur le site du club dès maintenant

Intitulé « Athlètes », ce calendrier, disponible dès aujourd’hui (à partir du 4 novembre) sur la boutique en ligne du club, puis par la suite dans différents points de vente (FNAC, Culture.com, Amazon, à partir du 19 novembre), « montre le corps de nos joueurs sans vulgarité, ni totale nudité ». « En noir et blanc, sans filtre ni la moindre retouche, pour plus d’authenticité et une émotion intacte », précise le club.

Le calendrier sera édité à 1.000 exemplaires et coûte 14,99 euros.