Kader Bamba et Moses Simon. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Place à l’épisode numéro dix de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord sur le FCN qui flirte désormais avec la zone de relégation après sa défaite (0-3) contre le PSG, samedi à la Beaujoire.

Une question a d’ailleurs été posée à nos internautes sur Twitter : le FCN est 17e de Ligue 1 principalement à cause de quelles raisons ?

#FCNantes Parce que vous êtes toujours fidèles et de plus en plus nombreux, nous avons décidé de poursuivre le #Podcast Sans contrôle aussi longtemps que cela sera possible ! Voici le sondage Twitter pour celui de demain: Le FCN est 17e de Ligue 1 principalement à cause de ? — Podcast FC Nantes (@PodcastNantes) November 2, 2020

Un petit zoom ensuite sur la prestation ratée de Moses Simon, qui a pour l’instant complètement manqué son début de saison. Que se passe-t-il avec cet attaquant, acheté cinq millions d’euros cet été ? Il sera aussi question du penalty loupé par Kader Bamba à 0-2 contre Paris. Pourquoi Imran Louza, tireur de penaltys depuis le début de saison, n’a-t-il pas frappé ?

Enfin, nos quatre journalistes évoquent le cas des deux jeunes – Thomas Basila et Batista Mendy –, tous deux en fin de contrat. Malgré une hécatombe en défense central, le premier était remplaçant. Quant au second, il a été renvoyé en réserve parce qu’il ne veut pas prolonger…

