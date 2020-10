Alban Lafont avec une supportrice du FCN. — Maxime Le Pihif/SIPA

Place à l’épisode numéro 9 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord le report de la rencontre Lens-Nantes en raison du très grand nombre de cas de Covid-19 dans l’effectif lensois. Une question a d’ailleurs été posée à nos internautes : avec ce contexte sanitaire, faut-il arrêter la saison de Ligue 1 ?

Un petit zoom ensuite sur le début de saison du gardien de but nantais Alban Lafont. L’ancien Toulousain réalise-t-il un bon début de saison ? Ou doit-on attendre encore plus de lui ?

Enfin, nos quatre journalistes se plongent dans le prochain match du FCN… contre le PSG. Une rencontre qui sera jouée sans Girotto (positif au coronavirus) et Pallois​, suspendu. C’est donc une inédite charnière centrale composée de Basila et Castelletto qui sera alignée contre les Parisiens. Est-ce inquiétant pour les Canaris ?

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc.).